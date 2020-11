Film di Resident Evil, spuntano le prime foto dal set

Sappiamo che gli appassionati della saga Resident Evil potranno ben presto intrattenersi con una valanga di adattamenti dedicati al franchise: uno di questi è un reboot cinematografico che porterà nuovamente sul grande schermo le vicende di Raccoon City e che, assicurano gli autori, mira a rimanere più fedele alle atmosfere horror della serie videoludica, senza le derive action recenti delle pellicole di Paul W. S. Anderson.

In queste ore stanno circolando sui social alcune immagini rubate dal set del film, che in effetti richiamano proprio alcuni momenti che conosciamo bene dai giochi capostipiti della saga: possiamo vedere infatti la stazione di polizia di Raccoon City mentre viene presa d’assalto, ma anche il negozio di armi Kendo (con tanto di insegna al neon, come in Resident Evil 2 Remake).

Vi proponiamo di seguito tutte le foto scovate dall’account BioHazard Declassified, in cui possiamo vedere gli scorci del set e delle ambientazioni in cui si muoveranno i nostri protagonisti.

Looks like Gun Shop Kendo Will be in the upcoming Resident Evil Reboot #REBHFun pic.twitter.com/QH3W46Es5L — VegasPlayz (@resivegasplayz) October 30, 2020

The RPD for the #ResidentEvil reboot looks to be shaping very nicely! #REBHFun

📸: Ryan Bazi/Unknown pic.twitter.com/lWMCTvFSRq — BIOHAZARD Declassified (@BIOHAZARDcast) October 27, 2020

This image that has been circulating from the set of the #ResidentEvil reboot film shows the R.P.D. is well under siege from the undead. #REBHFun 📸: Unknown (will update with credit) pic.twitter.com/xvgjRPEsPR — BIOHAZARD Declassified (@BIOHAZARDcast) November 4, 2020

Now that we know the 18-wheeler will be making an appearance in the #ResidentEvil reboot, wonder if that delicious cheeseburger will too?? #REBHFun pic.twitter.com/tsyuwRvPsS — BIOHAZARD Declassified (@BIOHAZARDcast) November 1, 2020

Vi ricordiamo che nei giorni scorsi si sono diffuse delle indiscrezioni relative alla sceneggiatura della pellicola, che parlano di una reinterpretazione di personaggi come Leon e Claire (e delle loro storie): vi abbiamo riferito tutti i dettagli in questa notizia dedicata.

Rimaniamo ora in attesa di scoprire quando il film farà ufficialmente il suo debutto.