FIFA 23 per PS5 a meno di metà prezzo! 51% di sconto!

Un’offerta fantastica è attualmente attiva sul famoso portale e-commerce eBay. Infatti, oggi la versione PS5 di FIFA 23 è disponibile ad un prezzo super conveniente! Come ogni giorno, eBay ci sorprende con tantissime promozioni e noi abbiamo selezionato le offerte più interessanti per voi, per permettervi di approfittare degli sconti migliori.

FIFA 23 è il nuovo gioco di calcio prodotto dall’accordo tra EA Sports e la FIFA e il publisher vuole che sia il suo ultimo successo prima di passare ad EA Sports FC per la stagione successiva. Il titolo presenta molte novità in termini di gameplay, tra cui il nuovo HyperMotion 2, che rende i movimenti di squadra e le logiche del campo più realistici e credibili. Inoltre, il prodotto offre una grafica migliorata e una maggiore personalizzazione dei personaggi, fornendo un’esperienza ancora più immersiva.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “FIFA 23 poteva essere semplicemente un mero compitino in attesa del nuovo progetto calcistico di EA, ma sotto diversi aspetti è riuscito a osare quel tanto che basta per confermarsi come un capitolo divertente e che sarà ancora una volta apprezzato da tutti gli appassionati. La scelta di optare per un approccio più arcade e frenetico a 360°, unito a qualche passo indietro sul fronte simulativo in senso stretto, farà storcere il naso a una buona fetta di giocatori, ma la sensazione è che siano i primi segnali in direzione di un futuro pronto a rompere con la tradizione“.

Oggi potete portarvi a casa la versione PS5 di FIFA 23 ad un prezzo scontato del 51%, ovvero a soli 38,99€! Un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo titolo a prezzo scontato!

