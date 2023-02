FIFA 23, nuovo aggiornamento disponibile da ora: ecco che cosa cambia

EA Sports ha annunciato di aver appena rilasciato un nuovo aggiornamento per FIFA 23: il Title Update #8 è disponibile da questo momento sulle edizioni next-gen e su PC.

Come accaduto spesso in occasione delle ultime patch, significa che gli utenti che possiedono le versioni PC, Xbox Series X|S e PS5 (che trovate su Amazon) possono iniziare ad aggiornare l’ultima simulazione calcistica già da questo momento, mentre gli utenti che possiedono le edizioni della scorsa generazione dovranno aspettare qualche giornata in più.

Il changelog ufficiale è stato riportato nella board su Trello ufficiale degli sviluppatori, che potete consultare al seguente indirizzo: a differenza di quanto accaduto con l’ultima patch, non sembra siano previste particolari modifiche a livello di bilanciamento di gameplay.

Sono stati infatti risolti diversi bug minori che potevano capitare nelle diverse modalità di gioco: uno di questi era presente in FIFA Ultimate Team e causava agli arbitri di indossare una divisa dello stesso colore di una delle squadre in campo, causando non poca confusione.

EA Sports segnala inoltre di aver risolto diversi problemi di stabilità per FIFA 23, uno dei quali poteva accadere durante le aperture delle bustine di FUT, oltre ad ulteriori errori.

Gli sviluppatori sottolineano infatti che adesso sarà sempre possibile vedere i valori di altezza e del peso durante la modifica di un giocatore, risolvendo un altro bizzarro bug. Anche i giocatori di Volta Arcade saranno soddisfatti dall’update: la telecamera smetterà infatti di seguire casualmente uno dei giocatori della CPU.

Infine, il team segnala anche di aver aggiornato diversi elementi grafici di gioco, tra cui badge, kit, bandiere, palloni, scene prima dei match e tanto altro ancora: il Title Update #8 è già disponibile per il download da adesso. Se dovessero emergere ulteriori novità nascoste, vi terremo naturalmente informati sulle nostre pagine.

Ricordiamo che FIFA 23 sarà l’ultimo capitolo di EA Sports a possedere la storica licenza con l’associazione calcistica, ma non prima di essere pronto a diventare «il più grande gioco della storia del franchise».

Il nuovo capitolo si chiamerà invece EA Sports FC: gli sviluppatori non avrebbero intenzione di risparmiare nulla per il suo successo e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero perfino pronti a pagare oltre 550 milioni di euro per la Premier League.