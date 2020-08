FIFA 21 e PES 2021, pre-order in sconto ora su eBay

In vista della nuova stagione calcistica che sta per cominciare, ecco un’ottima occasione per portarsi a casa FIFA 21 e PES 2021 ad un prezzo scontato. Su eBay trovate infatti i pre-order già scontati e disponibili ad un costo davvero accessibile nella versione PS4 dei due titoli di EA Sports e Konami.

FIFA 21 è il nuovo capitolo della serie sportiva di punta di Electronic Arts, e vi permetterà di vivere la stagione che sta per cominciare con una serie di novità legate al gameplay molto interessanti. Tra queste, un nuovo sistema di dribbling che darà ancora più controllo sulla sfera, insieme ad una meccanica che renderà l’intelligenza artificiale dei compagni di squadra più sveglia e in grado, qualora i calciatori interessanti fossero in possesso di un’abilità specifica, di restare sul filo del fuorigioco o marcare gli attaccanti autonomamente.

Potete ora preordinare FIFA 21 al prezzo scontato di 54,90 €, un taglio netto del 21% contro i 69,99 € che l’acquisto vi richiederà al day one del prossimo 9 ottobre.

Se FIFA 21 non fa al caso vostro, PES 2021 rappresenta l’ultimissima versione del titolo calcistico targato Konami, quest’anno proposto nella formula di un Season Update che lascerà invariato il premiato gameplay dell’edizione 2020 per concentrarsi su un rinnovamento delle divise da gioco e delle rose in attesa di un aggiornamento più sostanzioso il prossimo anno sulle console next-gen.

Anche in virtù di questa mossa del publisher giapponese, ha ancora più senso approfittare dell’offerta di oggi e acquistarlo, finché la promozione sarà disponibile, al prezzo scontato di 27,90 €, un taglio sostanziosissimo del 53% rispetto ai 59,99 € che saranno necessari per farlo proprio al day one del prossimo settembre.

Adesso che siamo ad un passo dalla fine della tribolata stagione 2019/2020 e alle soglie della 2020/2021, è proprio il caso, allora, di prepararsi al meglio e farsi trovare pronti con i propri videogiochi di calcio preferiti subito a disposizione: questi due pre-order vi faranno quasi acquistare FIFA 21 e PES 2021 al prezzo di un solo gioco, perciò approfittatene!

» Clicca qui per il pre-order di FIFA 21 a prezzo scontato «

» Clicca qui per il pre-order di PES 2021 a prezzo scontato «

