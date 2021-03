FIFA 21 FUT: le ricompense della Stagione 5 (con Lamela, Briand e Candreva)

Come per le precedenti, anche la nuova Stagione 5 di FUT per FIFA 21 ha deciso di offrire ben 30 ricompense che i giocatori possono tranquillamente sbloccare guadagnando XP.

Man mano che completerete obiettivi giornalieri, settimanali e di altro tipo, guadagnerete esperienza necessaria a sbloccare una nuova ricompensa ogni volta che salirete di livello.

Una volta raggiunto il livello 30, potrete scegliere tra uno dei tre giocatori unici con statistiche migliorate: Erik Lamela (89 RM), Jimmy Briand (88 ST) o Antonio Candreva (88 RM). La stagione terminerà il 7 maggio prossimo, quindi i giocatori che desiderano provare a sbloccare quante più ricompense possibili dovranno affrettarsi.

L’elenco completo delle ricompense per il raggiungimento di ogni livello nella Stagione 5 è il seguente (via VGC):

Free Pack – 75+ Rated Rare Player Coin Boost – 500 coins for 5 matches Free Pack – Premium Gold Pack Tifo – choose from T-Rex or The King in Green Free Pack – 75+ Rated Rare Player Badge – choose from T-Rex or The King in Green Free Pack – Jumbo Gold 26 Pack Tifo – choose from Golem or Water Elemental Free Pack – Gold Players Pack Background Tifo – choose from Golem or Water Elemental Stadium Theme – choose from Golem or Water Elemental Tifo – choose from Aquatic Empire or Sketchpad Free Pack – 75+ Rated Rare Player Free Pack – Small Prime Gold Players Pack Player – choose from Obafemi Martins (86 ST), Angel Gomes (86 CAM) or Tarique Fosu (86 LW) Badge – choose from Aquatic Empire or Sketchpad Free Pack – Rare Gold Pack Free Pack – Rare Gold Pack Stadium Theme – choose from Aquatic Empire or Sketchpad Free Pack – Rare Electrum Players Pack Background Tifo – choose from Aquatic Empire or Sketchpad Ball – Diamond Ball Free Pack – Mega Pack Free Pack – Prime Gold Players Pack Tifo – choose from Concrete Canvas or Rio Carnival Badge – choose from Concrete Canvas or Rio Carnival Free Pack – choose from PL Prime Players Pack, Serie A Prime Players Pack or Ligue 1 Prime Players Pack Stadium Theme – choose from Concrete Canvas or Rio Carnival Background Tifo – choose from Concrete Canvas or Rio Carnival Player – choose from Erik Lamela (89 RM), Jimmy Briand (88 ST) or Antonio Candreva (88 RM)

Ricordiamo anche che nelle ultime settimane Electronic Arts ha deciso di dichiarare guerra al razzismo, introducendo alcune novità per rendere il gioco più sicuro e inclusivo rispetto al passato.

FIFA 21 è in ogni caso disponibile dal 6 ottobre scorso su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, e PC Windows, oltre che su Google Stadia.