FIFA 21: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 26 agosto: i prezzi sono stati aggiornati ed è stato aggiunto il link al preorder su eBay ad un prezzo decisamente vantaggioso!

In arrivo il prossimo 9 ottobre, dapprima su Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One, Windows PC e Nintendo Switch, per poi approdare successivamente sulla prossima generazione di console (PlayStation 5 e Xbox Series X), FIFA 21 è la nuova iterazione della celeberrima serie calcistica di EA Sports.

In attesa di poter mettere le mani sul titolo, abbiamo pensato di aiutarvi nella ricerca del miglior prezzo per prenotare FIFA 21, consigliandovi l’acquisto del prodotto su Amazon, che consente di prenotare il gioco con il minor prezzo garantito, quindi, anche nel caso in cui il prezzo scendesse sino al day-one, pagheremo solamente la cifra più bassa raggiunta. Come di consueto, l’edizione di quest’anno del popolare titolo calcistico sarà commercializzata in diverse versioni che offrono vari bonus in formato digitale per la modalità FIFA Ultimate Team, nella quale potete costruire la vostra squadra ideale e sfidare altri giocatori di tutto il mondo.

Standard Edition

Non può di certo mancare la versione base che comprende praticamente solo il disco di gioco ed è perfetta per coloro che desiderano buttarsi direttamente sui campi da calcio virtuali senza essere interessati ai bonus proposti nelle edizioni più costose.

Champions Edition

A differenza della precedente, la Champions Edition propone diversi contenuti digitali aggiuntivi:

Accesso anticipato di 3 giorni

Fino a dodici pacchetti oro rari (uno a settimana per dodici settimane)

(uno a settimana per dodici settimane) Oggetto atleta di copertina in prestito per cinque partite FUT

Talento locale nella modalità Carriera: una giovane promessa locale con potenziale da campione

Giocatore a scelta ambasciatore FUT: scegli uno fra tre oggetti giocatore per tre partite FUT

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

Ultimate Edition

La Ultimate Edition è la versione definitiva per i veri appassionati e, oltre ai bonus della Champions Edition, offre:

Bonus periodo limitato: un oggetto da tenere d’occhio FUT 21 non scambiabile

Fino a ventiquattro pacchetti oro rari (due a settimana per dodici settimane)

Ecco l’elenco completo delle versioni prenotabili:

N.B.: Alcune edizioni potrebbero essere esaurite, quindi vi consigliamo di tenere d’occhio la pagina relativa nel caso foste interessati.

