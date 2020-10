Il noto store digitale Instant Gaming sta offrendo la possibilità di acquistare FIFA 21 e crediti FUT a prezzi incredibilmente scontati!

Il nuovissimo FIFA 21, videogioco di calcio dedicato alla stagione 2020/2021, è disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dallo scorso 9 ottobre. L’edizione di quest’anno del leggendario titolo calcistico è commercializzata con vari bonus in formato digitale per la modalità FIFA Ultimate Team, nella quale potete costruire la vostra squadra ideale e sfidare altri giocatori in tutto il mondo.

Il ritmo più veloce rispetto a FIFA 20, oltre che tangibilmente se confrontato alla concorrenza, comporta un ritorno massiccio dell’effetto flipper, per cui il giocatore si ritrova praticamente senza soluzione di continuità ad essere sempre in attacco o in una difesa disperata. Questo è un gioco di duelli, in cui, mancando totalmente un filtro del centrocampo e ritrovandosi continuamente a produrre o subire contropiedi, l’esito di un’azione da gol viene determinato più da un uno contro uno che da uno sforzo corale.

Oltre a FIFA 21, Instant Gaming permette di comprare anche crediti FUT a prezzi davvero vantaggiosi. Con FUT 21, EA Sports ha pensato di colmare una delle più grandi lacune dell’esperienza di FIFA Ultimate Team dal lancio originale ad oggi, fornendo un gioco che sia veramente cooperativo e calzi a pennello sulla voglia di progressione dei propri utenti. FUT diventa co-op, senza troppi giri di parole, per un massimo di due giocatori e lo fa rispettando le esigenze di tutti come vedremo da qui a poche righe. FUT 21 non rinuncia alla sua vocazione competitiva più “solitaria”, naturalmente, in coerenza con il calcio che è sì uno sport di squadra ma anche uno in cui i singoli possono fare la differenza.

FIFA 21 e FIFA Points, super sconti su Instant Gaming