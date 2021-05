FIFA 21: Acquistalo ora al prezzo più basso di sempre!

Siete carichi per l’arrivo degli Europei di calcio? A quanto pare, per sfruttare uno degli eventi sportivi dell’anno, diversi store online hanno ben pensato di proporre il noto FIFA 21, ultima iterazione della popolare serie Electronic Arts, al prezzo migliore di sempre!

FIFA 21 offre vari bonus in formato digitale per la modalità FIFA Ultimate Team, nella quale potete costruire la vostra squadra ideale e sfidare altri giocatori in tutto il mondo. Il ritmo più veloce rispetto a FIFA 20, oltre che tangibilmente se confrontato alla concorrenza, comporta un ritorno massiccio dell’effetto flipper, per cui il giocatore si ritrova praticamente senza soluzione di continuità ad essere sempre in attacco o in una difesa disperata.

Un’intelligenza artificiale che si è ritrovata potenziata grazie all’applicazione, opzionale, della modalità Competitiva, in cui può replicare il comportamento dei migliori pro player di FIFA; a questo livello, la vediamo spesso eseguire finte e tenere un ritmo asfissiante, nel quale non appena abbasserete la tensione o vi distrarrete per un attimo vi ritroverete il bomber rivale a tu per tu con il portiere con esiti scontati.

Come affermato nella nostra recensione, «FIFA 21 è un ritorno all’impostazione più arcade della serie, una che punta tutto sulla velocità frenetica dell’azione e sul divertimento istantaneo, e si mette alle spalle quel barlume di simulazione che ci era parso avesse provato a ricercare nello scorso capitolo.»

Nonostante le versioni in offerta siano quelle PS4 e Xbox One, ricordiamo che Electronic Arts offre un upgrade gratuito alle edizioni PS5 e Xbox Series X|S, così da sfruttare, senza alcun esborso monetario aggiuntivo, anche le console di ultima generazione.

Cosa state aspettando? Se non possedete ancora una copia di FIFA 21, questa è l’occasione perfetta per farla vostra! A soli 19,98€ potete portarvi a casa il titolo perfetto per trascorrere un’estate all’insegna del calcio, anche, e soprattutto, in compagnia.

