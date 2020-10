FIFA 21: a Milano spunta il murales che celebra Milan, Inter e il calcio

Il calcio è quel gioco per il quale ci emozioniamo, ci arrabbiamo, esultiamo, piangiamo, gridiamo e viviamo interminabili attese, aspettando la partita successiva. È una passione che non ha frontiere, genere e colore, e che riesce a unire perfino quando divide: è il caso di Milano, una città storicamente “divisa” tra Milan e Inter, milanisti e interisti, ma unita sotto il fatto che – di qualsiasi colore sia la maglia – tutti celebrano il pallone.

Un concetto che anche l’artista Jorit ha voluto celebrare, realizzando un murales dedicato alle due storiche squadre meneghine, che da oggi potete vedere recandovi a Milano in Corso di Porta Ticinese. L’opera vede due giovani tifosi in un primo piano, con il mezzo volto simmetrico, indossare le divide delle loro squadre del cuore – uniti al di là di qualsiasi differenza.

Il murales che trovate da oggi a Milano

«Ho voluto rappresentare il concetto di Win As One attraverso due giovani ragazzi che incarnano molteplici identità, allegorie del proseguo di questa grande storia nelle prossime generazioni e dell’unione nella diversità» ha spiegato Jorit a opera conclusa. «L’arte di strada ha la capacità di scuotere le coscienze, incoraggia il dibattito, la memoria, la giustizia e l’uguaglianza. Per questo credo fortemente nel mio lavoro».

L’immagine celebra anche il debutto di FIFA 21, il nuovo calcistico di EA, e del suo slogan “Win as One” (“Vinciamo uniti”, o se preferite “Vinciamo come una cosa sola”). Se volete saperne di più sul gioco, che arriverà anche PS5 e Xbox Series X e Xbox Series S, vi rimandiamo alla video recensione.

Il murales di Jorit rimarrà disponibile a Milano fino al 25 ottobre: affrettatevi a immortalarlo!