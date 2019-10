FIFA 20 Ultimate Team: TOTW #3 con Strakosha, Pezzella e Zapata

EA Sports ha rivelato la Squadra della Settimana numero 03 per FIFA 20 Ultimate Team.

Come di consueto, e come per la scorsa TOTW, non mancano i talenti della nostra Serie A: campionato ben rappresentato grazie alle presenze di Strakosha (Lazio), Pezzella (Fiorentina) e Zapata (Atalanta).

Le stelle delle altre massime divisioni europee contano, dal canto loro, gente del calibro di Santi Cazorla, eterno capitano del Villareal, e Ryad Mahrez del Manchester City.

Non sono ancora arrivati i top, come i vari Cristiano Ronaldo e Leo Messi, complici partenze non esattamente all’altezza dei loro standard, specialmente per il campione del Barcellona.

Tuttavia, immaginiamo che presto toccherà anche a loro. Voi farete spese questa settimana, e cosa vi aspettate dalla prossima tornata?