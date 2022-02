Far Cry 6, arriva un crossover gratis davvero esplosivo

Ubisoft ha deciso di attenersi ai suoi piani post-lancio per Far Cry 6 con il rilascio di un DLC gratuito, ossia un crossover incentrato sul leggendario Rambo.

Se la precedente missione dell’FPS Ubisoft ha visto Dani collaborare con Danny Trejo per combattere contro le forze di Anton Castillo mentre consegnava tacos in tutta Yara, è ora il turno di una vera e propria icona del cinema action anni ’80 e ’90.

Del resto, la stessa casa d’oltralpe ha invitato i giocatori a rimettere le mani su Far Cry 6, usando anche una certa ironia che ha fatto storcere il naso ai più.

Dopo Vaas, storico villain di Far Cry 3 ritenuto da molti l’antagonista meglio riuscito della saga, è quindi ora tempo di guardare oltre.

La nuova missione si chiama infatti All the Blood e vede Dani alle prese con un fan della serie di film Rambo, interpretata dal grande Sylvester Stallone.

Al centro della vicenda, ancora una volta, l’attacco all’esercito del temibile Anton Castillo, il tutto condito in salsa cinematografica che i fan non potranno che amare.

Ma non solo: verrà offerto anche un nuovo oggetto speciale, ossia l’Arco della Vendetta. Il contenuto scaricabile verrà aggiunto al download una volta fatto partire il gioco sulla vostra piattaforma, grazie a un aggiornamento gratuito.

Poco sotto, il trailer ufficiale del DLC dedicato a Rambo (via Twinfinite).

Ad ogni modo, Far Cry 6 ha già dimostrato di essere un titolo di lasciare davvero stupefatti, come testimoniano queste immagini che mettono a confronto gioco e realtà.

Vero anche che il titolo Ubisoft è finito anche travolto da strane discussioni, come appunto la polemica sulla lotta tra galli, davvero bizzarra.

Infine, se volete saperne di più sullo sparatutto in questione, potete recuperare anche la nostra recensione – e videorecensione – del gioco, cliccando semplicemente a questo indirizzo.

Potete in ogni caso acquistare Far Cry 6 su Amazon al miglior prezzo. Non fatevelo sfuggire!