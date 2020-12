Fan realizza le copertine in stile PSOne per i giochi PS5 (e sono bellissime)

Ci ricordiamo tutti la bellezza delle copertine dei tempi della prima PlayStation: le confezioni quadrate erano peculiari e caratterizzate dalla fascetta nera con il nome della console, mentre sul retro trovavamo tutti i dettagli sul gioco, sull’età ideale per la sua fruizione e così via. Si tratta dello stesso concetto che troviamo anche nelle copertine dei giochi PS5, che riprendono lo stile rettangolare delle ultime generazioni sostituendo alla tradizionale fascetta blu una fascetta bianca con il nome della console.

Ma cosa accadrebbe se lo stile delle cover quadrate di PSOne si sposasse alle copertine di PS5? A risponderci è Jinn Media, che sul suo account Twitter (e su quello Instagram) sta pubblicando foto e video delle sue copertine personalizzate in stile PSX delle ultime uscite, che siano su PS5 o su PS4. Vista la qualità del lavoro, il fan sta anche vendendo le sue custodie online a circa 23€, allettando i collezionisti che vorrebbero sistemare con questo look tutti i loro giochi per esibirli.

Nostalgia, nostalgia canaglia

Il risultato è, in effetti, un trionfo della nostalgia, come potete vedere di seguito per Demon’s Souls e per Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jinn Media (@jinn.media)

Non mancano anche le copertine dedicate ai giochi della generazione PS4, come God of War, Assassin’s Creed Valhalla, Final Fantasy VII Remake, Bloodborne e la saga Uncharted. Vi proponiamo di seguito le immagini.

Resident evil remake 2 & 3 pic.twitter.com/g33dePt4O4 — jinn.media (@JinnMedia) November 30, 2020

Uncharted Nathan drake and lost legacy pic.twitter.com/DI18C2Wqto — jinn.media (@JinnMedia) November 30, 2020

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jinn Media (@jinn.media)

La nostalgia, insomma, è servita per tutti: se volete anche voi una collezione di giochi che rimandi ai tempi di PSOne, non vi resta che mettervi all’opera per provare a imitare il lavoro svolto da Jinn.