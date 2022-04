Fan di Harry Potter (e del 2D)? Ecco il gioco che fa per voi

Songs of Glimmerwick è un nuovo RPG musicale basato su una storia originale creata dagli sviluppatori di Eastshade, e ambientato in una magica università.

Senza scomodare il prossimo e attesissimo Hogwarts Legacy (che potete preordinare su Amazon a prezzo davvero notevole) è palese che questa nuova avventura sia ispirata al mondo di Harry Potter, con un pizzico di Stardew Valley.

Considerando infatti che dopo la spettacolare presentazione allo State of Play di PlayStation del nuovo gioco EA, l’hype verso il mondo magico è salito a dismisura, non sorprende l’arrivo di titoli più o meno simili.

Come riportato anche da Game Byte, Songs of Glimmerwick ha dalla sua un look maggiormente classico, forte anche di uno stile grafico disegnato a mano.

L’approccio del gioco ci vedrà impegnati a eseguire incantesimi ed arti magiche, inclusi però anche alcuni elementi simulativi che aiuteranno a immergerci nel contesto (il trailer mostra infatti il personaggio principale che lavora in un giardino).

«Con il tuo fidato flauto e il libro di canzoni al tuo fianco, frequenterai le lezioni e ti unirai ai club del doposcuola, farai amicizia con i compagni di classe e gli abitanti della città e scoprirai le molte stranezze e i misteri di Glimmerwick, il tutto mentre ti godrai un anno di stagioni, feste, maledizioni e scherzi da streghe in questo tranquillo RPG basato sulla storia», recita la descrizione ufficiale.

A quanto pare, nel gioco saremo anche in grado di impegnarvi in lezioni all’università, oltre – ovviamente – ad eseguire magie decisamente speciali e in linea con lo stile ‘potteriano’ (come lanciare un incantesimo in grado di creare un castello di sabbia oppure parlare con le rane).

Infine, saremo anche in grado di personalizzare completamente l’aspetto del vostro personaggio, cosa questa che ci permetterà di dare vita al nostro maghetto preferito.

Secondo la pagina Steam ufficiale del gioco, Songs of Glimmerwick arriverà sia su PC che su console nel corso del 2023.

Tornando a Hogwarts Legacy, del gioco è stata annunciata perfino un’edizione per Nintendo Switch, anche se al momento non è dato sapere se sarà un vero e proprio porting o una versione cloud gaming.

Chi possiede però una console old-gen e confidava nella possibilità di effettuare un upgrade next-gen, potrebbe però rimanere molto deluso.