F1 2021: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Lo scorso 15 aprile, Codemasters ed Electronic Arts hanno annunciato ufficialmente F1 2021, nuovo capitolo della celeberrima serie dedicato alla nuova stagione di uno degli sport più amati dagli appassionati delle corse su quattro ruote: la Formula 1. Si tratta, inoltre, del primo episodio ad approdare sulle console di nuova generazione, vale a dire Playstation 5 e Xbox Series X|S, sebbene continuerà ad essere disponibile anche per Playstation 4, Xbox One e Windows PC.

Tra le novità introdotte da F1 2021 troviamo la presenza di una nuova modalità storia, una modalità Carriera ampliata con l’opzione per due giocatori e tre nuovi circuiti, Portimão, Imola e Jeddah, disponibili per tutti come contenuti post-lancio gratuiti.

In particolare, la modalità Carriera potrà contare su una nuova opzione per due giocatori, che consente agli amici di unirsi online per divertirsi in cooperazione, o di scegliere squadre diverse e portare le rivalità in pista in sessioni di gara sincrone. Sicuramente su PS5 e Xbox Series X si potrà contare su miglioramenti grafici rispetto alle edizioni per le console della passata generazione e caricamenti molto più rapidi grazie all’utilizzo degli SSD NVMe.

F1 2021 sarà lanciato il prossimo 16 luglio per Windows PC, Sony Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.