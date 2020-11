Epic Games Store, disponibile il nuovo gioco gratis

Come ogni giovedì, anche questa settimana Epic Games Store propone ai suoi utenti un gioco gratis che dovete riscattare per potervi divertire senza spendere nemmeno un centesimo. Il titolo in questione è Dungeons III, strategico della celebre saga firmato da Realmforge Studios e da Kalypso Media. Normalmente prezzato 29,99€, il gioco è disponibile gratis fino al 12 novembre alle ore 17.00 italiane.

Se volete scoprire come potete fare a riscattarlo, seguite la nostra guida di seguito.

Dungeons III è gratis questa settimana

Come riscattare il gioco gratis

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.