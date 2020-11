Epic Games Store, altri due giochi gratis per voi!

Come ogni giovedì, anche oggi Epic Games Store rinnova la sua proposta per i giochi gratis della settimana, permettendovi di portare a casa altri titoli per PC senza spendere nemmeno un centesimo dal vostro portafogli.

A partire da oggi e fino al prossimo giovedì potrete mettere le mani su altri due titoli, che sono nello specifico Elite: Dangerous e The World Next Door. Il primo, normalmente prezzato 23,99€, vi porta a tu per tu con lo spazio infinito da esplorare a bordo della vostra navicella, mentre la Via Lattea vi racconterà una storia in costante evoluzione.

Elite: Dangerous

Il secondo titolo, invece, è normalmente venduto a 7,99€ e vi permette di affrontare battaglie e rompicapo contemporaneamente, unendo queste meccaniche a uno spirito da visual novel.

Potete trovare i due giochi gratis al link di seguito:

Come riscattare il gioco gratis

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.