Eneba: tante offerte su titoli remastered e remake

Se c’è un luogo dove comprare chiavi digitali e abbonamenti sicuri e originali, lo store Eneba è sicuramente il posto che fa per voi. Grazie a un’enorme quantità di prodotti per console PlayStation, Xbox e piattaforma PC, abbiamo deciso ora di segnalarvi una nuova serie di offerte realmente speciali su un gran numero di videogiochi (in particolar modo remake e remastered di grandi classici di successo) proposti a prezzi davvero molto bassi. Vi ricordiamo che tutte le chiavi e i codici riscattabili sono originali e per il mercato italiano, visto che ad ogni acquisto sarà fornito all’acquirente un codice quasi in tempo reale, senza lunghe attese o procedure complesse e macchinose.

Partiamo col segnalarvi l’attesissimo Mafia Remastered Edition, il rifacimento del grande classico targato 2K e Hangar 13, proposto al prezzo di appena 32,99 €. Da non perdere neppure Mafia II Definitive Edition, proposto al costo davvero conveniente di appena 17,28 €. Ultimo ma non meno importante, Mafia III Definitive Edition, offerto a soli 8,91 €.

Le offerte speciali sullo store Eneba continuano con la chiave Steam di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, offerta a soli 22,66 €, cui segue il grande remake di Resident Evil 2, proposto al costo di soli 11,66 €, contro i 59,99 € del prezzo base. Da non perdere neppure il sequel diretto del survival horror Capcom, ossia il remake di Resident Evil 3, proposto a soli 24,84 € contro i 59,99 € del costo di listino.

La nostra selezione termina con due chicche davvero niente male: la prima è il sempreverde Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, la cui chiave Steam è offerta a soli 21,30 € contro i 39,99 € del prezzo di listino, seguito dal grande classico dei titoli strategici, Age of Empires II: Definitive Edition, proposto a soli 5,76 €!

Offerte giochi Eneba