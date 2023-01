Elden Ring per PS5 e PS4 a un prezzo super! Sino al 42% di sconto!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa le versioni PS5 e PS4 di Elden Ring, gioco dell’anno 2022, a prezzi davvero convenienti!

Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Nuovo action RPG sviluppato da From Software in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, noto per la serie “Il Trono di Spade”, Elden Ring è una sorta di Dark Souls 4 in un formato “open world”. Elden Ring presenta un vasto mondo da esplorare, dove ampi territori pieni di pericoli si uniscono a labirinti sotterranei e imponenti strutture. Dopo aver scelto l’aspetto del vostro eroe, potrete personalizzare il vostro equipaggiamento e sviluppare le abilità in base al vostro stile di gioco.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «per gli amanti dei soulslike a firma From Software, Elden Ring è semplicemente un sogno che diventa realtà. Si tratta di un passo in avanti netto rispetto ai lavori precedenti, che pone le basi per un’altra serie di sicuro successo che pur non evolvendo le meccaniche di gioco (già solidissime), ne amplia a dismisura la scala, offrendo al contempo un nuovo modello evolutivo per il genere».

Potete portarvi a casa la versione PS5 di Elden Ring a soli 45,90€, rispetto agli usuali 75,90€ di listino, con uno sconto del 40%, mentre l’edizione PS5 viene proposta a soli 45,99€, con uno sconto del 42%. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare un meraviglioso gioco a un prezzo super! Vi consigliamo di affrettarvi, dato che i pezzi sono limitati e potrebbero terminare da un momento all’altro!

Su eBay potrete trovare un’ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo Elden Ring. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire una vasta gamma di articoli a prezzi convenienti seguendo il link sottostante.

Inoltre, vorremmo ricordarvi che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, aggiornando regolarmente la nostra area del sito dedicata alle offerte. Vi consigliamo di visitarla spesso per non perdere l’occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!