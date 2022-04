Elden Ring nasconde terribili segreti: scoperto un dettaglio raccapricciante dopo 200 ore

L’Interregno di Elden Ring è sicuramente un mondo incredibilmente affascinante, ma allo stesso tempo può rivelarsi in più di un’occasione decisamente inquietante, oltre che naturalmente pericoloso a causa delle sue numerose insidie.

Trattandosi di un open world incredibilmente vasto, non sempre i giocatori riusciranno a scoprire tutto quello che ha da offrire Elden Ring, soprattutto per quanto riguarda un'ambientazione che nasconde oscuri segreti.

Sebbene l’Interregno possa infatti apparire incredibilmente affascinante, soprattutto se visto in miniatura grazie all’effetto tilt-shift, il soulslike ci terrà sempre a ricordarvi che quel mondo non è affatto un luogo in cui probabilmente vorremmo vivere.

L’utente Reddit finnasforealus ha infatti segnalato di aver notato per la prima volta un dettaglio da lui stesso definito «raccapricciante», e probabilmente riterrete molto difficile dargli torto (via Game Rant).

Durante le nostre avventure nell’Interregno potremmo infatti notare dei personaggi crocefissi che ormai sembrano essere passati a miglior vita: tuttavia, come i fan certamente sapranno, il concetto di morte in Elden Ring può rivelarsi decisamente… particolare.

Il giocatore ha infatti notato per la prima volta solo dopo 200 ore che quei corpi emetteranno urla decisamente raccapriccianti, ma solo di notte: un dettaglio che, come ammesso da molti altri fan, è rimasto inosservato in quanto non sembrano reagire ai nostri colpi.

Inoltre, i rumori assordanti non sembrano inizialmente provenire proprio dai corpi, ma dall’ambiente circostante, lasciando dunque sospettare ai giocatori che fosse qualche altro nemico la causa di un tale orrore.

Una spiegazione di questo curioso fenomeno è arrivata grazie a Lance McDonald, dataminer molto conosciuto nella community dei soulslike e di Elden Ring, che aveva già indagato maggiormente su questa area arrivando a una conclusione ancora più inquietante.

(Sound On) In Elden Ring, there are areas where many long dead corpses are strung up on poles. During the day they're unspectacular, but if you go near a group of them at night, disembodied screams will haunt the area. Not coming from the corpses themselves, just all around you. pic.twitter.com/2YeaOM2DIU

— Lance McDonald (@manfightdragon) December 4, 2021