Elden Ring, i boss si trasferiscono e diventano “imprevedibili” con la nuova mod

Uno degli aspetti che rende particolarmente entusiasmante combattere contro i boss di Elden Ring è sicuramente l’arena stessa, disegnata appositamente per consentire ai giocatori di studiare il miglior approccio di battaglia possibile.

Il soulslike open world di FromSoftware (trovate la Launch Edition in sconto su Amazon) consente infatti agli utenti una vasta libertà di approccio, senza però diminuire in alcun modo la complessiva difficoltà a cui il genere ha ormai abituato i suoi fan.

Con il giusto tempismo — e pazienza — gli scontri possono essere addirittura portati a termine senza mai subire un danno: una feature possibile non solo grazie allo studio delle mosse nemiche, ma anche a un’analisi approfondita del terreno di scontro.

Per i fan che vogliono dunque mettersi alla prova in scenari imprevedibili, l’utente Halabumscadumtious ha realizzato una nuova interessante mod, in grado di far apparire i boss più pericolosi del gioco in location completamente diverse da quelle originali (via PCGamesN).

Questo significa che potremo ritrovarci ad affrontare i pericolosissimi boss di Elden Ring in luoghi che offrono molto meno spazio di manovra, costringendo gli utenti a rivedere il loro approccio e combatterli in modo del tutto diverso.

Al momento la mod offre la possibilità di modificare l’arena di 7 boss, tra i quali sono inclusi anche Morgott e Malenia: inoltre, i giocatori potranno decidere di attivare il respawn per questi nemici, funzionalità particolarmente utile per chi vuole mettersi semplicemente alla prova.

Potete ammirare un esempio di questa particolare modifica direttamente in un video realizzato dal suo creatore, che vi riproponiamo qui di seguito e che mostra Morgott in un contesto decisamente originale:

Se l’idea di affrontare nuove sfide “imprevedibili” contro i boss dovesse aver attirato la vostra attenzione, vi segnaliamo che la mod è già disponibile per il download: potete scaricarla dalla pagina ufficiale su NexusMods, seguendo le apposite e semplici istruzioni.

In ogni caso, potrebbero essere in arrivo novità ufficiali molto interessanti con i prossimi aggiornamenti: l’ultima patch ha lasciato un importante indizio per un PvP unico, forse protagonista di un nuovo DLC.

Vi terremo aggiornati qualora dovesse arrivare un annuncio ufficiale in tal senso. Nel frattempo, i fan continuano a scoprire curiosità e segreti perfino dopo 730 ore di gioco.