Elden Ring batte anche GTA V e Breath of the Wild, ecco i numeri record

Di Elden Ring si è parlato moltissimo, giustamente, perché l’ultimo titolo di From Software ha davvero fatto sfaceli.

Il crudele soulslike open world, che trovate su Amazon, ha venduto tantissimo ed ha conquistato una pletora sconfinata di giocatori.

I quali hanno spolpato Elden Ring in ogni modo, arrivando a scoprire praticamente tutti i segreti presenti nel titolo.

E, nel girovagare nell’Interregno, si sono ritrovati pure a raggiungere luoghi che, teoricamente, sarebbero inaccessibili, come il Colosseo.

Elden Ring ha venduto molto, è stato il miglior lancio di From Software di sempre e, stando agli ultimi dati, ha conquistato anche YouTube.

Come riportano i dati della sezione gaming del noto portale video, i contenuti legati al soulslike sono proliferati sul sito da quando il gioco è uscito ad oggi.

Arrivando anche a superare i contenuti dedicati a Grand Theft Auto V e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, come potete vedere nei dati qui sotto:

Gather ‘round Tarnished! Let’s look at the breakdown of how Elden Ring garnered 3.4 billion video views in 60 days, making it one of the biggest launches ever on YouTube ⚔️ pic.twitter.com/252qjZsmOv

— YouTube Gaming (@YouTubeGaming) August 2, 2022