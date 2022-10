Ecco le super offerte di Instant Gaming per Halloween, parte il Mad Circus!

Il popolare store digitale Instant Gaming ha lanciato una nuova imperdibile promozione in occasione del weekend di Halloween con tantissimi titoli a tema horror, e non, a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare.

Ad esempio, potete acquistare Resident Evil Village, ultimo capitolo della celeberrima serie che ha visto recentemente la pubblicazione dell’espansione dei Winters, a soli 17,49€, con uno sconto del 56% e un risparmio reale di 22,51€ rispetto al prezzo di listino di 40€.

Ambientato alcuni anni dopo gli eventi raccontati in Resident Evil 7, Resident Evil Village pone i giocatori nuovamente nei panni di Ethan Winters, il quale si troverà all’interno di un misterioso villaggio popolato da creature mostruose che cercheranno di ostacolarlo composto da varie aree, tra cui un gigantesco castello popolato da vampire assetate di sangue.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,0, abbiamo affermato che «Resident Evil Village spazza via i dubbi sulla trama e sulla presunta inadeguatezza di certe figure orrorifiche, facendo un attento e convincente lavoro sulla narrazione, che rivela clamorosi dettagli sul passato e apre la strada a un futuro di grandiose prospettive».

Piuttosto interessante anche lo sconto su The Quarry, che potete avere a soli 26,99€, rispetto agli usuali 60€ di listino, con uno sconto del 55% e un risparmio reale di 33,01€.

Sviluppato da Supermassive Games (già autori di Until Dawn) e pubblicato da 2K, The Quarry è il nuovo horror di stampo cinematografico che conta, nel cast, attori come David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) e molti altri ancora.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.