eBay: Smart TV 4K Samsung UE65TU8500 da 65″ scontata di 400€!

State cercando una nuova Smart TV di grandi dimensioni per godervi videogiochi, film, serie TV? Oggi abbiamo l’offerta che fa proprio per voi! La Smart TV 4K Samsung UE65TU8500 è in sconto del 36% su eBay, presentandosi ad un prezzo assolutamente interessante.

La Smart TV 4K Samsung UE65TU8500, grazie alla tecnologia Dynamic Crystal, offre un assoluto realismo nella riproduzione dei colori, mentre la tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità dei colori in base al contenuto così potrete vedere quello che ci piace esattamente come è stato ideato in origine. Infine, la modalità HDR migliora la resa luminosa della TV, offrendo una gamma immensa di colori e dettagli anche nelle scene più buie.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

La Smart TV 4K Samsung UE65TU8500, con il suo Boundless Design su tre lati, regala un’esperienza cinematografica davvero immersiva, grazie al suo stile essenziale e minimalista sotto ogni punto di vista. L’elaborazione istantanea delle immagini mostrate a schermo è affidata al potente processore Crystal 4K che, grazie al suo algoritmo di upscaling, garantisce immagini più nitide, con la luminosità dello schermo e il suono che si adattano alle caratteristiche della vostra stanza e alla scena mostrata.

Lo Smart TV 4K Samsung UE65TU8500 è ora disponibile per un periodo di tempo limitato ad un prezzo imperdibile: lo trovate a 699€ contro i 1.099€ richiesti regolarmente per l’acquisto. Un risparmio di ben 400€ che vi consentirà di portarvi a casa un modello 2020 di elevata qualità ad un costo davvero esiguo!

» Clicca qui per acquistare Smart TV 4K Samsung UE65TU8500 a prezzo scontato «

Altre offerte Amazon