eBay: scopri come ottenere 5€ di buono per i tuoi regali di Natale!

Ci avviciniamo al Black Friday e, soprattutto, al periodo natalizio, ed il noto portale eBay ha deciso di mettere a disposizione dei suoi clienti ben tre coupon da cinque euro, validi fino al 15 novembre, per acquistare uno dei tantissimi prodotti presenti nella pagina dell’iniziativa.

Per ottenere lo sconto, vi basterà inserire nell’apposita sezione il codice PITAGIFT2020, quest’ultimo utilizzabile dallo stesso account fino a 3 volte, risparmiando quindi un totale di 15,00€, effettuando una spesa di almeno 30€ e non superiore a 200€.

Tra i tanti articoli vi segnaliamo la console Nintendo Switch Lite a 189,99€. Il dispositivo è esclusivamente portatile, e questo vuol dire che non vi verrà consegnato completa di dock come il modello base. Nintendo Switch Lite rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati delle console portatili della Grande N, che vengono dai successi roboanti di piattaforme come il Gameboy, Nintendo DS e Nintendo 3DS, senza perdere nulla dell’esperienza tecnica e visiva del modello base, da cui differisce soltanto per l’assenza del dock casalingo e dei Joy-Con staccabili dalla console.

Se non vi interessa giocare collegati al televisore ma volete soltanto sfruttare i tantissimi giochi di Nintendo per la sua ultima console, insomma, Nintendo Switch Lite è il meglio in quanto a rapporto qualità/prezzo che troverete in circolazione.

Se amate l’uomo ragno, ma non siete intenzionati ad acquistare una Playstation 5 in tempi brevi, potreste essere interessati alla versione PS4 di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Nell’ultima avventura dell’universo di Marvel’s Spider-Man, l’adolescente Miles Morales affronta il trasloco nella sua nuova casa mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, per diventare il nuovo Spider-Man. Quando una feroce forza minaccia di distruggere la sua nuova casa, l’aspirante eroe comprende che da grandi poteri, derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve indossare il costume di Spider-Man e guadagnarselo.

