eBay: sconti fino a oltre il 50% su tanti prodotti ricondizionati! Qualità garantita!

Il noto portale e-commerce eBay offre la possibilità di acquistare anche prodotti ricondizionati certificati che vi permetterà di mettere le mani su tantissimi prodotti praticamente nuovi sfruttando sconti imperdibili che superano anche il 50%. Il programma Ricondizionato eBay comprende articoli appartenenti ai generi più disparati, dagli smartphone ai notebook e smartwatch, e può fregiarsi dell’affidabilità assoluta garantita dal portale.

Nell’ambito del programma Ricondizionato, i venditori qualificati ispezionano, puliscono e testano il prodotto. Per andare incontro alle tue esigenze, il prodotto può essere offerto in un ampio ventaglio di condizioni: Eccellente, Molto buono e Buono.

Eccellente: il prodotto è in perfette condizioni, pari al nuovo ed è stato ispezionato, pulito e testato da un venditore qualificato. Il prodotto include accessori nuovi o originali e potrebbe avere un imballaggio generico.

Molto buono: il prodotto è in ottimo stato ed è stato ispezionato, pulito e testato da un venditore qualificato. Il prodotto può riportare leggeri segni di utilizzo. Include accessori nuovi o originali e potrebbe avere un imballaggio generico.

Buono: il prodotto è in buono stato ed è stato ispezionato, pulito e testato da un venditore qualificato. Il prodotto può riportare segni di utilizzo visibili. Include accessori nuovi o originali e potrebbe avere un imballaggio generico.

In pratica, acquistando un prodotto ricondizionato eBay sarete certi di essere entrati in possesso di articoli di qualità delle migliori marche, usufruendo anche di spedizione e reso gratuiti e di sconti consistenti. In particolar modo, su eBay potete trovare tantissimi modelli di iPhone usati, ma in condizioni davvero eccellenti, che vi permetteranno di acquistare un moderno smartphone risparmiando notevolmente sul suo prezzo usuale. Ad esempio, per soli 319€, rispetto agli usuali 499€ di listino, potete portarvi a casa un iPhone XS in condizioni eccellenti.

Oltre ai prodotti del programma Ricondizionato eBay, vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.