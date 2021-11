Early Black Friday Amazon: monitor gaming LG 27″ con uno sconto incredibile

Con l’arrivo delle console di nuova generazione, e mentre i PC arrivano a generare prestazioni fenomenali, i gamer più esigenti hanno bisogno di un monitor degno di nota. Le offerte sono tante e, come sempre, ci siamo qui noi a darvi una mano. Oggi poniamo alla vostra attenzione il monitor gaming LG Ultragear 27″, un dispositivo dalle specifiche ottime. Con l’offerta Early Black Friday di Amazon potete trovare questo fantastico monitor al prezzo più basso di sempre, per un’offerta imperdibile!

Il monitor LG Ultragear 27″ non passa sicuramente inosservato, ovviamente per lo schermo da 27 pollici QuadHD, con una risoluzione di 2560×1400, che è adatto ai giocatori che non vogliono compromessi di nessun tipo. La qualità è altrettanto ottima, perché supportata dalla tecnologia HDR 400 e contrasto 400 cd/m2.

Per quanto riguarda la qualità video, il monitor LG Ultragear 27″ è supportato dalle tecnologie Flicker Safe e Anti Glare, che garantiscono una precisione e una pulizia dell’immagine senza paragoni. Il pannello Nano IPS Advanced con UltraFast Refresh Rate restituisce colori ricchi da qualsiasi angolazione, con 1.07 miliardi di colori.

Infine le caratteristiche più importanti, perché il monitor LG Ultragear 27″ ha un tempo di risposta d 1ms, compatibilità con G-Sync e AMD FreeSync, ma soprattutto un refresh rate clamoroso di 180hz. E solo durante queste giornate di sconti potete acquistare questo monitor per €379,99 al posto dei €599,00 di listino, con il 37% di sconto per un guadagno reale di €291,01.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

