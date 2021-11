Early Black Friday Amazon: Jumanji Deluxe in legno ad un prezzo top

Chi ha detto che le offerte dell’Early Black Friday di Amazon riguardano solo la tecnologia? Questo periodo è anche un buon momento per portarsi a casa delle edizioni speciali dei migliori giochi da tavolo. D’altronde, con il Natale alle porte, è anche un buon momento per fare scorta di passatempi per le festività di fine anno. O semplicemente per recuperare gli oggetti più preziosi e desiderati, visto che Jumanji Deluxe in legno è qualcosa che piace anche agli amanti del cinema e della cultura pop.

Jumanji Deluxe in legno è ovviamente la riproposizione del gioco da tavolo visto nello storico film con Robin Williams del 1995. A differenza di quanto visto nella pellicola, fortunatamente, la vostra sarà una semplice partita senza animali feroci o trappole mortali, ma è comunque “un gioco che sa trasportar, chi questo mondo vuol lasciar”.

Questa versione di Jumanji Deluxe in legno è per veri intenditori, perché è dotata di una plancia di gioco richiudibile che riproduce esattamente la plancia di gioco usata nel film. I materiali sono di ottima qualità, e all’interno della scatola potete trovare tabellone, pedine, rinoceronte, cronometro, dado numerato, 4 dadi salvataggio, 30 carte pericolo, centro del tabellone, decodificatore, foglio di adesivi, istruzioni.

Jumanji Deluxe in legno è un gioco per 2-4 giocatori, dagli otto anni in su, nel quale bisognerà tirare i dadi e cercare di arrivare per primi al centro del tabellone. Questa bellissima riproduzione potrà essere vostra per soli €24,99, contro i €33,99 del prezzo originale, con un ottimo sconto del 26%.

