Dying Light 2 Stay Human per PS5 oggi a meno di metà prezzo! -54%

Se vi è piaciuto il primo Dying Light e non avete ancora provato il secondo capitolo, abbiamo un’offerta imperdibile per voi! Al momento, il famoso portale e-commerce Amazon propone la versione PS5 di Dying Light 2 Stay Human a un prezzo davvero interessante!

Normalmente, la versione PS5 di Dying Light 2 Stay Human è disponibile a 69,99€, ma oggi potete acquistarla a soli 32,49€, con uno sconto del 54%, risparmiando ben 37,5€. È l’occasione ideale per aggiudicarvi un grande titolo a un prezzo ridotto.

Dying Light 2 Stay Human è ambientato 20 anni dopo gli eventi del primo gioco e segue le avventure di Aiden Caldwell, mentre cerca di sopravvivere in un mondo invaso da zombie e altre creature.

La mappa principale della città è suddivisa in due grandi aree, ulteriormente divise in diverse sottosezioni da esplorare, con l’obiettivo di “restare umani”. Esplorare le varie zone di notte sarà ovviamente più pericoloso che farlo di giorno. Dying Light 2 Stay Human offre inoltre la possibilità di giocare in cooperativa con fino a quattro utenti, permettendovi di ospitare le vostre partite o unirvi a quelle delle altre persone.

Nella nostra recensione, in cui il gioco si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che «è un ottimo gioco, che migliora il predecessore sotto ogni aspetto: dal parkour, che è il migliore in cui ci sia mai capitati di imbatterci, al level design, mai banale e particolarmente notevole per un titolo open world. A contorno ci sono tonnellate di missioni secondarie, zone oscure da esplorare e meandri della città ricchi di loot, una colonna sonora assolutamente degna di nota e un combat system che, seppure non perfetto, restituisce un peso ed una fisicità notevoli».

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui i migliori giochi PS5.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.