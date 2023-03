Dragon Quest XI S per PS4 a un super prezzo! 54% di sconto!

Con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all’evento che, fino alla mezzanotte di oggi, vi permetteranno di risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti. Tra i molteplici articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate la versione PS4 di Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta, che potete ora acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Solitamente, la versione PS4 di Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta viene proposto a 39,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 18,49€, con uno sconto del 54%, pari a un risparmio reale di 21,5€. Si tratta di un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition è una versione migliorata e ampliata di Dragon Quest XI ed offre una serie di nuove caratteristiche e miglioramenti rispetto al titolo originale. Tra le novità più significative di questa edizione, troviamo la possibilità di alternare tra la grafica 3D moderna e uno stile grafico 2D in pixel art, omaggio ai primi capitoli della serie. Inoltre, Dragon Quest XI S offre nuovi contenuti narrativi che approfondiscono le storie dei singoli personaggi, una colonna sonora orchestrale completamente riarrangiata, e diverse altre migliorie, come la possibilità di accelerare i combattimenti e di consultare un diario delle missioni per non perdere mai il filo dell’avventura.

Ambientato nel vasto e affascinante mondo di Erdrea, Dragon Quest XI S narra la storia del protagonista, conosciuto come l’Eroe, che scopre di essere la reincarnazione di un leggendario salvatore destinato a salvare il mondo da una terribile minaccia. Nel corso del suo viaggio, l’Eroe si unirà a una varietà di personaggi carismatici e affascinanti, ognuno con le proprie storie e abilità uniche, per affrontare insieme innumerevoli sfide e sconfiggere potenti nemici.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui i migliori giochi per PS4.

Ricordiamo, inoltre, che ogni giorno vi segnaliamo le migliori offerte disponibili online, che potete trovare nella nostra area dedicata del sito, oltre a invitarvi a consultare la nostra pagina dedicata a tutte le offerte di Primavera.