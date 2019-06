Dragon Quest XI S Definitive Edition su Switch si mostra in un video gameplay

Durante la giornata di ieri, in occasione del Treehouse per l’E3 2019, la Grande N ha mostrato un nuovo trailer per Dragon Quest XI S Definitive Edition, con tanto di data di uscita ufficiale.

Il gioco è infatti atteso su console Nintendo Switch a partire dal prossimo 27 settembre 2019.

Ora, i ragazzi di Nintendo Everything hanno pubblicato un video con il gameplay del gioco mostrato poco dopo la diretta di ieri sera.

Trovate il filmato nel player sottostante.

La leggendaria serie di giochi di ruolo fa il suo ritorno con la versione definitiva di questo acclamato titolo. I giocatori partiranno per una grande avventura in cui impersoneranno il Lucente, l’eroe scelto da Yggdrasil, l’albero del mondo, per salvare il mondo di Erdrea da un terribile fato. Oltre a tutti i contenuti del gioco originale, la versione per Nintendo Switch include nuove storie per i personaggi, musiche orchestrali per le sezioni di avventura e per le battaglie, altri mostri da cavalcare, missioni secondarie ambientate nei mondi di DRAGON QUEST precedenti e la possibilità di passare dalla grafica HD a quella rétro in stile 16 bit. Sono inclusi anche altri miglioramenti, tra cui la possibilità di velocizzare gli scontri e di scegliere tra il doppiaggio in giapponese e quello in inglese.