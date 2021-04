Doppi Punti VIP per tutta la settimana su LEGO Store!

LEGO Store ha lanciato un’interessante promozione che vi consente, sino a domenica 20 aprile, di ricevere il doppio dei punti VIP per i vostri acquisti. Ricordiamo che possedere un account VIP porta numerosi vantaggi come accedere a sconti ed eventi esclusivi, accesso anticipato per i set più ricercati, omaggi riservati ai soci e promozioni mensili ed il tutto è completamente gratuito.

All’interno dell’enorme catalogo LEGO abbiamo selezionato alcuni prodotti che sicuramente cattureranno il vostro interesse. Partiamo dal set Nintendo Entertainment System, composto da 2.646 pezzi e comprende un televisore con schermo a scorrimento attivato da una manopola. Il televisore incluso costruibile misura più di 22.5 cm di altezza, 23,5 cm di larghezza e 16 cm di profondità, e nell’insieme si propone di un pezzo da collezione da esibire con orgoglio a casa o in ufficio. Eseguendo la scansione del mattoncino multifunzione posizionando LEGO Mario (il personaggio non è incluso) nello slot in alto, Mario reagirà ai nemici, agli ostacoli e ai power-up visualizzati.

Per realizzare le vostre avventure all’interno del magico mondo su Super Mario vi consigliamo di iniziare con “Avventure di Mario: Starter Pack“, che comprende un personaggio LEGO Mario che fornisce una risposta espressiva immediata tramite schermi LCD e altoparlanti. I giocatori possono raccogliere monete virtuali facendo percorrere a LEGO Mario la distanza che separa il Tubo di partenza dall’Asta del traguardo saltando su piattaforme rotanti e formate da nuvole e sul Blocco ? e affrontando superbattaglie contro i personaggi di Goomba e Bowser Junior.

Infine, gli amanti di Roma e delle costruzioni più impegnative non potranno che essere attirati dal set LEGO CREATOR Colosseo, composto da 9.036 pezzi, che riproduce in ogni minimo dettaglio la famosa opera architettonica. I dettagli autentici mostrano la parte settentrionale della facciata della parete esterna e i suoi archi iconici. Il modello presenta tre piani ornati da colonne di ordini dorici, ionici e corinzi, mentre l’attico è decorato da pilastri corinzi. Il set LEGO Colosseo poggia su una base ovale in modo da poterlo ammirare da qualsiasi lato. È uno dei più grandi modelli LEGO di sempre, ma è possibile assettarlo facilmente guardandolo attraverso gli archi da tutte le angolazioni.

Di seguito trovate una nostra selezione dei set LEGO più interessanti, ma vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione