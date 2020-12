DOOM Zero è una novità a cui fan non potranno resistere

Da pochi giorni, i talentuosi ragazzi di Panic Button – dopo aver portato su Nintendo Switch il reboot di DOOM del 2016, Wolfenstein II e anche Wolfenstein Youngblood,- sono riusciti nel miracolo di convertire anche DOOM Eternal, seguito targato ID Software.

A quanto pare, però, Bethesda sembra non avere intenzione di abbandonare i capitoli storici della saga, più in particolare le recenti riedizioni di DOOM (1993) e DOOM II. I due giochi hanno infatti ricevuto un nuovo componente aggiuntivo chiamato DOOM Zero.

Questi aggiunge un gran numero di nuovi contenuti e livelli di gioco, inclusi avversari inediti, boss mai visti prima e nuovi effetti sonori. Ecco, poco sotto, la descrizione ufficiale apparsa sul blog dello sviluppatore:

Non lasciarti ingannare dal titolo: non stiamo parlando di una versione ‘leggera’ dell’originale DOOM. Realizzato per celebrare il 25° anniversario di DOOM II, DOOM Zero contiene ben 32 livelli pieni di nuovi nemici, nuovi boss, nuovi suoni, nuova musica e nuovi sprite.

Abbracciando quindi il gameplay di DOOM, DOOM Zero (che, meglio precisarlo, non è quindi un nuovo capitolo della serie regolare) è un vero e proprio tuffo nel passato, un’occasione imperdibile e decisamente nostalgica per tutti coloro che desiderano tornare a sterminare cacodemoni come se non ci fosse un domani, oggi come ieri.

Nella nostra recensione di DOOM Eternal su Switch vi abbiamo spiegato che si tratta «di un porting eccezionale, probabilmente il migliore firmato dagli specialisti di Panic Button fin qui, nonché del miglior sparatutto disponibile sulla console ibrida Nintendo.»

Ricordiamo infine che la trilogia classica è apparsa su PS4, Xbox One e Nintendo Switch la scorsa estate, mentre a marzo 2020 Bethesda ha pubblicato anche DOOM 64.