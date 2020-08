Doom Eternal, Ancient Gods sarà giocabile anche senza possedere il titolo base

Ieri sera, in occasione dell’evento Opening Night Live di Gamescom 2020, id Software ha presentato un nuovo trailer di Doom Eternal: The Ancient Gods Parte 1, sfruttando l’occasione per annunciare che il contenuto scaricabile sarà disponibile dal prossimo 20 ottobre su Windows PC, Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One.

A quanto pare, non sarà necessario possedere obbligatoriamente una copia di Doom Eternal per poter giocare all’espansione. Infatti, intervistato da PCGamesN, Marty Stratton, produttore esecutivo del gioco, ha affermato:

Quando guardiamo a quante persone hanno giocato al titolo, notiamo che una grossa percentuale – superiore al 2016 – lo ha completato, quindi si fa riferimento sempre a quello per verificare quanti giocatori abbiano completato il prodotto. È importante perché vogliamo che il DLC raggiunga il maggior numero di persone possibile. In effetti, non è nemmeno necessario possedere Doom Eternal per acquistare il DLC e giocarci.

Le sue parole non fanno riferimento solo al fatto che sarà possibile giocare a The Ancient Gods Parte 1 senza aver acquistato Doom Eternal, ma che sarà possibile anche divertirsi senza aver completato la campagna.

Questa la descrizione del prodotto fornita da Bethesda:

La tua vittoria sulle armate infernali ha salvato il genere umano dall’estinzione, ma a caro prezzo.

Uno squilibrio di potere nei cieli impone che il vero dominatore di questo universo si faccia avanti e ristabilisca l’ordine.

Combatti in territori inesplorati dell’universo di DOOM e stermina demoni mai visti nella tua eterna lotta contro le forze del male.

Ricordiamo che DOOM Eternal offrirà un upgrade gratuito alla versione next-gen per PS5 e Xbox Series X, come annunciato da Bethesda poche settimane fa.