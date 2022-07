DJI Action 2 Dual Screen: oltre 230 euro di sconto per il Prime Day 2022!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo di un’incredibile offerta inerente all’action cam DJI Action 2 Dual Screen, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

DJI Action 2 è molto compatta e può essere posizionata praticamente ovunque. Utilizzando il cordino magnetico e la fascia magnetica, è anche possibile indossare l’action cam direttamente sulla testa o sul petto, così da fornire davvero riprese “in prima persona”.

DJI Action 2 è dotata di tutte le ultime tecnologie di stabilizzazione di DJI, quali RockSteady 2.0 e HorizonSteady, che rilevano e correggono le immagini in tempo reale. Grazie all’app DJI Mimo e il suo editor IA, potrete selezionare e combinare automaticamente i vostri momenti preferiti con transizioni e musiche di sottofondo.

DJI Action 2 è in grado di registrare filmati in 4K a 120fps estremamente fluidi e super dettagliati. Grazie al suo ampio obiettivo grandangolare, DJI Action 2 fornire una visione completa dell’ambiente circostante.

DJI Action 2 è molto robusta e resiste a molte sollecitazioni. La custodia magnetica protettiva, inoltre, protegge l’action cam da impatti, graffi e abrasioni, nonché aumenta la resistenza al calore per incrementare la durata delle registrazioni in condizioni normali.

Grazie alle offerte del Prime Day, potete portarvi a casa l’action cam DJI Action 2 Dual Screen a soli 299€, rispetto ai consueti 538€ di listino, con uno sconto del 44% e un risparmio reale di 239€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un’ottima action cam a un prezzo eccellente!

Si tratta di un'occasione imperdibile per avere un'ottima action cam a un prezzo eccellente!