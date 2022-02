Demon’s Souls PS5 è incredibile: tanti segreti non sono mai stati scoperti

Il remake di Demon’s Souls, disponibile in esclusiva su PS5, è stato un eccellente biglietto da visita per la console next-gen di Sony: l’adattamento sviluppato da Bluepoint ha infatti permesso a tanti nuovi utenti di riscoprire un capolavoro spesso sottovalutato.

Demon’s Souls possiede ancora oggi una quantità più che discreta di giocatori pronti ad affrontare la difficile avventura: tuttavia, nonostante le tante imprese affrontate all’interno di questo soulslike, ci sarebbero ancora tante novità che i fan non sono riusciti a scoprire.

Il capitolo originale è anche uno dei videogiochi più amati dal director Hidetaka Miyazaki, che ha svelato che il suo boss preferito di FromSoftware viene proprio da Demon’s Souls.

Il remake è stato comunque considerato da molti utenti eccessivamente difficile, al punto che sono davvero pochi i giocatori che hanno superato il primo boss: forse non è dunque sorprendente scoprire che ci sono tante novità rimaste ancora oggi nell’ombra.

Come riportato da Wccftech, il noto hacker e dataminer Lance McDonald, celebre proprio per i suoi lavori e scoperte per i titoli di FromSoftware, ha segnalato un interessante dettaglio legato al remake disponibile su PS5.

Secondo McDonald, ci sarebbe ancora un totale di 4 nuovi oggetti introdotti su Demon’s Souls PS5 che ad oggi non sono stati scoperti dalla community.

Il dataminer ha infatti ammesso di «sapere come si chiamano», ma che al momento non intende svelare il loro nome per non rovinare la sorpresa ai cacciatori di easter egg.

If I knew how to get them myself, I would. I just know they exist in the data. If we ever get a PlayStation 5 jailbreak maybe I'll be able to figure it out, but for now all I know is there's 4 undiscovered items, and what they're called.

— Lance McDonald (@manfightdragon) February 7, 2022