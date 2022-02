Demon Slayer, il videogioco arriva anche su Switch: ecco la data di uscita

Demon Slayer è il manga del momento, tra i fumetti più venduti al mondo nel 2021 e con una serie animata che conquista sempre più spettatori, stagione dopo stagione.

Come spesso accade per produzioni del genere, anche Demon Slayer ha avuto il suo adattamento videoludico, uscito lo scorso anno per tutte le console, Nintendo Switch esclusa.

Demon Slayer the Hinokami Chronicles si è rivelato un titolo action molto divertente, tecnico, ed ovviamente fedele alla serie originale (qui trovate la nostra recensione).

Purtroppo non va sempre bene con titoli ispirati a manga ed anime, lo dimostra Jump Force che, proprio in queste ore, verrà rimosso da tutti gli store digitali.

Con i porting per Nintendo Switch, curiosamente spesso per i titoli Bandai Namco, capita spesso che venga preferita una release molto distanziata rispetto a quella originale.

Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Z Kakarot sono usciti infatti quasi dopo un anno e, quando pensavamo che Demon Slayer non sarebbe più uscito sull’ibrida di Nintendo, siamo stati smentiti.

Demon Slayer the Hinokami Chronicles uscirà infatti anche su Nintendo Switch, con una edizione deluxe che sarà disponibile dal 10 giugno 2022.

Come riporta Nintendo Enthusiast, il porting per la console ibrida verrà distribuito in tutto il mondo in contemporanea, e conterrà alcuni dei contenuti aggiuntivi già sbloccati.

Precisamente, includerà tutti i contenuti post-lancio pubblicati nelle altre versioni del gioco, vale a dire i personaggi di Rui, Akaza, Susamaru, Yahaba, Enmu, Yushiro & Tamayo come personaggi giocabili.

Il tutto, ovviamente, con tutte le modalità di gioco e feature presenti nell’originale. Bandai Namco ha anche spiegato che le missioni online per sbloccare i Kimetsu Points verranno ribilanciate, proprio in occasione di questa nuova versione del gioco.

