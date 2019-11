Death Stranding, ecco il filtro Instagram

Death Stranding è disponibile da alcuni giorni in esclusiva assoluta su console PS4 (il gioco arriverà in ogni caso anche su PC durante l’estate 2020).

Ora, via Instagram, è stato rilasciato il filtro che trasforma i vostri volti (o quello dei vostri amici) in un personaggio del mondo di gioco (anche simile a Higgs).

Potete vedere alcuni esempi dell’inquietante risultato finale poco sotto:

Thank you all for your great support!

It is amazing to see your reaction here!

But I am still poor and unemployed guy

So if you guys interested in my creation, you can support me and offer me some job!😄@HIDEO_KOJIMA_EN @teejaye84 @Kaizerkunkun @Kojima_Hideo @KojiPro2015_EN pic.twitter.com/531M6zNSgn

— Егор 📞💕 (@egorinogore) November 24, 2019