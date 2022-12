Dead Space Remake: prenotalo ora al prezzo più basso della rete

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il prossimo remake di Dead Space a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Il remake di Dead Space è stato ricostruito interamente usando il potente e versatile Frostbite Engine, che ha permesso di far fare al gioco un passo in avanti tutt’altro che trascurabile. Attraversare i corridoi della Ishimura con nebbie volumetriche nascondono volutamente i pavimenti e tutto ciò che potrebbe strisciare nei paraggi, pronto ad attaccarci, aumenta a dismisura un senso di tensione già assai elevato.

Un sistema di spawn dei nemici è stato implementato per rendere più imprevedibile ogni passaggio lungo le stesse aree, con apparizioni che dovrebbero essere casuali e che potrebbero dunque cambiare a ogni partita. Nel remake di Dead Space, l’iconica e mastodontica Ishimura è stata resa interamente interconnessa, maggiormente esplorabile e dando decisamente meno l’idea che tutto il gioco fosse costruito a compartimenti stagni. Si è parlato anche dell’introduzione di alcuni “arricchimenti narrativi” senza tuttavia specificarne l’entità o l’effettiva portata e verranno aggiunte anche delle missioni secondarie, ma anche in questo caso non è emerso nulla di troppo chiaro.

Dead Space sarà lanciato il 27 gennaio 2023

