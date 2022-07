Dark Souls Archthrones si mostra ed è un gioiello (grazie ai fan)

La saga di Dark Souls rappresenta uno dei picchi massimi del genere dei soulslike, tanto che i fan ancora bramano un nuovo episodio della saga.

Senza nulla togliere al recente e bellissimo Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) la serie dark fantasy di FromSoftware ha infatti una fan base realmente appassionata.

Nelle scorse settimane, qualcuno ha deciso di rispolverare il terzo capitolo creando dal nulla un vero e proprio DLC.

Mentre c’è chi si diletta ad immaginare un Dark Souls 4 realizzato con la potenza dell’Unreal Engine 5, ecco che Dark Souls Archthrones promette di saziare altrettanto la fame di souls.

Come riportato da DSO Gaming, il team dietro Dark Souls Archthrones ha pubblicato una nuova serie di immagini del loro ambizioso progetto.

Per chi non lo sapesse, Archthrones è una mod delle dimensioni dimensioni di un vero e proprio DLC per Dark Souls 3, con una storia alternativa e cinque mondi unici.

In Dark Souls Archthrones, i giocatori potranno accedere ai mondi attraverso il Nexus of Embers, incontrando sul loro cammino numerosi boss e vari alleati.

Inoltre, la mod avrà al suo interno una versione rivisitata di Lothric e altri luoghi iconici di Dark Souls, con somma gioia di tutti i fan del genere.

Vale anche la pena di notare che Archthrones conterrà anche alcuni elementi tratti da Demon’s Souls, senza contare che ul team di sviluppo prevede anche di aggiungere molti nuovi nemici, missioni NPC e segreti da trovare.

Restando in tema, avete letto anche che Jason Schreier ha spento le speranze di vedere a breve un nuovo Bloodborne su PS5?