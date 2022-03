Da cartone animato made in Italy a videogioco per giovanissimi: arriva MeteoHeroes

Con un comunicato ufficiale, Mondo TV Studios e Sony Interactive Entertainment (nella sua divisione spagnola) hanno annunciato l’arrivo su piattaforme PlayStation e su PC (tramite Steam) dell’adattamento videoludico di MeteoHeroes – il cartone animato made in Italy che parla ai giovanissimi dell’importanza del rispetto dell’ambiente e della lotta all’inquinamento.

Il gioco, adatto dai tre anni in su, è già disponibile e ha un prezzo di 19,99 euro in formato digitale, mentre in autunno arriverà anche un’edizione su formato fisico. I cartoni animati, in onda su Cartoonito (canale 46 del digitale terrestre), sono incentrati proprio sul valore dell’ambiente e l’attenzione da porre al cambiamento climatico.

Così, forti di questi temi, i giovanissimi giocatori potranno unirsi ai loro beniamini in un platform che fonde action e adventure: girovagando per scenari suggestivi da tutti i sei continenti del nostro pianeta, i bambini potranno scoprire – anche insieme a tutta la famiglia – alcuni cattivoni contro cui lottare per salvare il pianeta e ripulire tutte le città dall’inquinamento.

Il gioco e le sue vendite sono collegati alla piantumazione di alberi nella realtà (con diverse aree già confermato, come quelle del Camerun per il progetto Cocoa Farmer Agroforestry) attraverso la non-profit Tree-Nation.

«Con dei personaggi così adorabili e vivaci e un mix perfetto tra avventura, divertimento ed educazione, crediamo che il marchio MeteoHeroes si adatti perfettamente al mondo del videogioco», ha commentato Maria Bonaria Fois, amministratore delegato di Mondo TV Studios. «Grazie anche alla profonda esperienza dei nostri soci co-produttori, auspichiamo che questo videogioco sarà un grande successo tra gli spettatori della serie e continuerà ad attrarre un’ampia fetta di pubblico».

«L’uscita di questo straordinario videogioco dimostra il crescente successo dei MeteoHeroes nel mondo», ha aggiunto Luigi Latini, amministratore delegato di MeteoExpert–IconaClima e ideatore del cartone. «In questi mesi, sono stati anche lanciati libri, podcast, pillole educative, giocattoli e figurine ispirati ai nostri sei piccoli supereroi. In anteprima posso annunciare che stiamo preparando delle schede didattiche da utilizzare nelle scuole per insegnare ai bambini delle elementari il rispetto dell’ambiente, l’importanza dell’ecologia e i pericoli del cambiamento climatico».

Non manca anche il commento di Roberto Yeste, a capo della divisione PR, communication ed eSports per PlayStation Iberia, che sottolinea: «MeteoHeroes – Insieme per la Terra è la dimostrazione di come i videogiochi siano un potente strumento di trasmissione di valori, un aspetto che PlayStation, attraverso il suo programma PlayStation Talents, tiene in alta considerazione. Ci auguriamo che i bambini, insieme alle loro famiglie, possano divertirsi grazie al videogioco, proprio come fanno con la serie tv».