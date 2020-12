Cyberpunk 2077 su PS5 non ha una modalità a 60fps

Mentre aspettiamo di mettere le mani sulla versione console del gioco, nuovi particolari arrivano a proposito della versione PS5 di Cyberpunk 2077.

Allo stato attuale, è bene precisare che questa altro non è che l’edizione per PS4 Pro fatta girare sulla console next-gen tramite retrocompatibilità.

Ciò vuol dire che quando si parla di PS5, e lo stesso vale per Xbox Series X, non si tiene conto dell’upgrade che ne supporterà le potenzialità a partire da una data non ancora comunicata del 2021.

Secondo le indiscrezioni raccolte nei giorni scorsi, la versione Xbox Series X, che partirebbe dall’originale per Xbox One X, avrebbe un apposito slider per passare da una modalità che prediligerebbe la risoluzione ad una che, al contrario, darebbe la priorità al frame rate.

Questa – non confermata, per ora – opzione garantirebbe di accedere ad un frame rate superiore rispetto ai 30fps di partenza, pare fino a 60fps.

Tuttavia, come rivelato da VGC – che ha potuto testare già questa settimana la versione PS4 su PS5 -, le console di Sony non disporrebbero di una simile modalità.

I casi possono essere quindi due. In primis, i report su una modalità “Performance” su console potrebbero essere falsi, e questo non ci sentiamo ancora di escluderlo visto che non abbiamo testato il gioco su PS5 né Xbox Series X.

In seconda battuta, questa modalità potrebbe essere introdotta soltanto tramite un update del day one su PS5, per cui potrebbe arrivare comunque in tempo per il lancio di domani 10 dicembre.

Ad oggi, non possiamo far altro che goderci la migliore variante possibile del titolo di CD Projekt RED che, almeno fino all’uscita dell’update next-gen, rimarrà quella per PC.