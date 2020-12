Cyberpunk 2077, prima recensione: durata sorprendente, 60fps su console

Una prima recensione di un canale YouTube ha rivelato alcuni particolari sorprendenti a proposito di Cyberpunk 2077.

La recensione porta la firma dello youtuber Dreamcastguy, che ha pubblicato il suo video per errore prima di rimuoverla rapidamente.

Non abbastanza rapidamente, però, da evitare che gli appassionati filtrassero tutti i contenuti meno noti dello shooter RPG di CD Projekt RED.

L’utente Twitter @RishiAlwani ha infatti proposto una sintesi dei punti chiave del video, che riguardano la longevità, le missioni secondarie e le prestazioni su console, come riferisce GamingBolt.

Confermando un’indiscrezione che era trapelata nei giorni scorsi, viene svelato che il gioco ha una modalità performance su Xbox Series X (e quindi anche su Xbox One X) che opta per una risoluzione inferiore e i 60fps; un’altra modalità ha una risoluzione più elevata, ma non precisata, a 30fps.

Quanto alla longevità, lo youtuber ha confidato che la main quest gli è durata circa 11 ore, mentre nel complesso ha speso 21 ore tra il primo avvio e la boss fight finale; 37 ore sono state spese sul gioco incluse le side quest, e di questa cifra metà delle ore sono trascorse apprendendo i sistemi e facendo missioni secondarie.

Sapevamo che la durata sarebbe stata inferiore rispetto a quella di The Witcher 3: Wild Hunt, ma probabilmente in tanti saranno colpiti da questi valori.

Le side quest, viene spiegato, mostrano parti diverse di Night City, sia leggere che scure in termini di tono, ed esplorano diverse situazioni come farsi un tatuaggio da ubriachi a dare la caccia a degli assassini. Le maggiori sarebbero dello stesso livello delle principali.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 10 dicembre e, come abbiamo avuto modo di scoprire oggi, non avrà un cameo dal protagonista dell’altra grande property di CD Projekt RED.

In un momento successivo, sarà pubblicata anche una componente multiplayer che però, a quanto pare, è diventata nel mentre un gioco a parte.