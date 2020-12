Cyberpunk 2077 non avrà un cameo di Geralt da The Witcher

In un’intervista concessa ad Eurogamer.net, il doppiatore Doug Cockle ha rivelato di non essere stato contattato per prestare la sua voce a Geralt di Rivia da The Witcher in Cyberpunk 2077.

Questo vuol dire che non ci saranno cameo, salvo grosse sorprese, dell’amato personaggio nello shooter RPG in uscita il 10 dicembre.

«Tristemente, non ho avuto alcun coinvolgimento con Cyberpunk finora», ha spiegato Cockle.

«È stato menzionato molto tempo fa ma [CD Projekt RED] non mi ha portato dentro per alcuna cosa. Sono abbastanza triste, a dirla tutta!».

Prima di chiudere, però, il doppiatore ha lasciato la propria disponibilità a fare qualcosa insieme allo studio polacco, «forse in futuro…».

Potrebbe essere un ammiccamento per cose già pianificate, magari in una delle attese espansioni del gioco di ruolo sci-fi.

O, più semplicemente, il personaggio potrebbe aver avuto qualche tipo di cameo che non ha necessitato della sua voce originale.

Doug Cockle è stato però chiamato in causa in tutte le circostanze legate al Geralt videoludico, almeno finora, anche quando è diventato un combattente in Soul Calibur.