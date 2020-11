Cyberpunk 2077 e Immortals in sconto fino al 24% su Instant Gaming!

Il portale di rivendita di videogiochi Instant Gaming è diventato famoso per la sua capacità di proporre prezzi sempre estremamente allettanti su copie digitali per videogiochi di piattaforme digitali, siano essi già disponibili o attualmente in pre-order. È anche il caso di Cyberpunk 2077, l’attesissimo gioco di ruolo firmato da CD Projekt RED – il team polacco già autore dell’apprezzato The Witcher 3 – e Immortals – Fenyx Rising, action adventure realizzato da Ubisoft che ricorda, dal punto di vista delle meccaniche, un po’ The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild.

In questo momento, infatti, Cyberpunk 2077 viene proposto in prenotazione con uno sconto addirittura pari al 24% del prezzo di listino: significa che potrete lanciarvi nelle incredibili avventure di Night City su PC spendendo 45,89€, un prezzo sensibilmente più basso rispetto ai canonici 60€ normalmente previsti di listino. Oltretutto, i pre-order su Instant Gaming propongono il prezzo minimo garantito, quindi se dovesse calare ancora vi sarà rimborsata la differenza.

Cyberpunk 2077, vi ricordiamo, vi mette nei panni di V, un mercenario che creerete nei minimi dettagli, personalizzandolo nell’aspetto, nel sesso, nelle caratteristiche e anche decidendone la backstory. Una volta fatto, vi metterete nelle vie dei diversi quartieri di Night City, tra gang, pericoli e un’infinità di occasioni: gli sviluppatori hanno confermato, come ci ha raccontato Stefania Sperandio nella ricchissima anteprima del gioco, che le missioni vogliono tutte proporre molteplici approcci, consentendovi di esprimere pienamente il vostro stile e di creare il V più vicino a come lo avete immaginato.

Invece, Immortals: Fenyx Rising viene proposto in prenotazione con uno sconto pari al 22% del prezzo di listino: significa che potrete lanciarvi nelle avventure ambientata nella mitologia Greca su PC spendendo 46,99€. Come affermato anche dal nostro Paolo Sirio nella sua prova diretta del titolo, «la scelta e la menzione di alcuni miti tra i meno noti ci ha colpito particolarmente, segno che, a prescindere dall’aspetto ludico ereditato da altre produzioni ben note e specie sotto il profilo dello storytelling, il gioco nasce con il preciso intento di raccontare un mondo amato dai creatori e nel complesso poco esplorato.»

Cyberpunk 2007 e Immortals: Fenyx Rising in offerta su Instant Gaming