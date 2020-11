Cuffie Sennheiser Momentum Wireless scontate del 20% tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, giovedì 19 novembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative alle cuffie Sennheiser Momentum Wireless e smart TV che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Inaspettatamente, il gigante dell’e-commerce ha deciso di lanciare una sorta di Black Friday anticipato, proponendo già tantissimi sconti nel periodo compreso dal 26 ottobre al 19 novembre.

Iniziamo con le ottime cuffie Sennheiser Momentum Wireless, che ad un elevata qualità sonora uniscono le utili funzionalità di Active Noise Cancellation e Transparent Hearing che vi permetteranno di immergervi nel vostro mondo sonoro. L’Active Noise Cancellation avanzato offre tre modalità personalizzabili in base ai diversi ambienti, mentre il Transparent Hearing consente invece di godervi la vostra musica pur essendo perfettamente presente in un contesto specifico. Le Sennheiser Momentum Wireless offrono un’integrazione semplice con l’assistente vocale del vostro telefono e, con il semplice tocco di un pulsante, potrete passare da mondo virtuale a mondo reale ogni volta che vorrete.

Solitamente le cuffie Sennheiser Momentum Wireless vengono proposte a 351,20€, ma oggi potrete portarvele a casa a soli 280€.

Continuiamo con la Smart TV LG OLED AI ThinQ 65BX6LB da 65” che permette di godersi appieno qualsiasi titolo in commercio, sia attuale che futuro, grazie ad uno splendido pannello OLED con pixel auto illuminanti in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici. Il TV è dotato del moderno sistema operativo WebOS che offre numerose app preinstallate ed un ampio store che soddisferà le esigenze multimediali di qualsiasi utente.

Questa incredibile TV offre inoltre quattro ingressi HDMI 2.1 che supportano le tecnologie VRR, ALLM e G-Sync, oltre a quelle HDR, HDR10, Dolby Vision e HLG. L’input lag è molto basso, attestandosi sui 13 ms in modalità 60 Hz e soli 6 ms a 120 Hz. In quest’ultimo caso, inoltre, l’alto refresh rate consente di ridurre in maniera sensibile la sfocatura dell’immagine, regalandovi una nitidezza ineccepibile in ogni situazione.

Solitamente la Smart TV LG OLED AI ThinQ 65BX6LB viene proposta a 1.999,99€, ma oggi potete averla a soli 1.699,99€.

