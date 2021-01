Cuffie gaming, fotocamere compatte e smartphone in sconto tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 19 gennaio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con lo smartphone XIAOMI Mi 10T Lite 5G, dispositivo animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 750G, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. XIAOMI Mi 10T Lite 5G, qui proposto in colorazione Atlantic Blue, è in grado di scattare foto uniche con ultra risoluzione grazie alla sua quad camera AI da 64MP, che combina la qualità delle lenti e dei sensori con software all’avanguardia per offrire un’elevata qualità finale. Il display, da 6,67″ a risoluzione FHD+, garantisce una fluidità eccellente grazie alla sua frequenza di aggiornamento di ben 120Hz.

Solitamente lo smartphone XIAOMI Mi 10T Lite 5G viene proposto a 399,90€, ma oggi potrete averlo a soli 299,99€.

Continuiamo con le cuffie gaming HP Omen X by HP Mindframe, dotate di una tecnologia di raffreddamento attivo delle cuffie per un comfort ottimale. Grazie a FrostCap, infatti, le piastre degli altoparlanti vengono raffreddate in base ai dati raccolti da un dispositivo termoelettrico posto all’interno di ogni padiglione, rimuovendo il calore in eccesso. La qualità sonora è garantita da supporto al Virtual Surround 7.1, in grado di offrire un’esperienza assolutamente coinvolgente ed immersiva.

Solitamente le cuffie gaming HP Omen X by HP Mindframe vengono proposte a 169,99€, ma oggi potete portarvele a casa a soli 89,99€.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Offerte Solo per oggi Mediaworld