Crysis Remastered ha una data d’uscita, ray tracing e texture 8K

Giusto mentre pensavamo di aver trovato recensione di Microsoft Flight Simulator un nuovo benchmark per i nostri PC da gioco, ecco che arriva la data d’uscita di Crysis Remastered, completa di trailer e informazioni tecniche che evidenziano il lavoro di aggiornamento effettuato sul titolo.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 18 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, dopo essere stato rinviato all’ultimo secondo per la qualità deludente della rimasterizzazione ed essere stato pubblicato in prima battuta soltanto su Nintendo Switch.

Il nuovo trailer è una preview tecnica che permette di apprezzare tutte le novità di questa release, che su PC sarà un’esclusiva Epic Games Store.

Il video svela che il remaster comprenderà texture di qualità elevata fino alla risoluzione 8K, illuminazione globale, profondità di campo, nuove impostazioni per l’illuminazione, motion blur, ray tracing e altro ancora.

Saranno supportati anche HDR, anti-aliasing temporale, SSDO, parallax occlusion mapping, screen space reflection e ombra (SSR e SSS), insieme a nuovi effetti particellari.

Va sottolineato che buona parte di queste feature saranno riservate alla platea PC, mentre non è chiaro quante saranno portate anche su PS4 e Xbox One, e a quali condizioni.

Su Nintendo Switch i compromessi sono apparsi evidenti, prevedibilmente, ma ve ne abbiamo parlato più nel dettaglio nella nostra recensione di Crysis Remastered.

Il prezzo di lancio sarà particolarmente conveniente, dal momento che l’uscita è programmata soltanto a €29,99.