Cris Tales, il GDR a turni con tre linee temporali, finalmente ha una nuova data

Vi ricorderete sicuramente di Cris Tales, l’affascinante gioco di ruolo illustrato di Modus Game che, nella sua peculiare direzione artistica, raccontava una vicenda in cui il giocatore poteva interagire con tre linee temporali contemporaneamente, mostrate tutte su schermo una accanto all’altra. Presentato con una demo che potete scaricare tutt’oggi, il titolo sparì dai radar dopo il rinvio di qualche tempo fa, mentre era atteso per novembre prima e per un generico “inizio 2021” poi.

Oggi, finalmente, sono arrivate delle novità: il publisher ha infatti confermato che il suo Cris Tales esordirà ufficialmente a luglio 2021 (anche se non c’è ancora un gioco preciso). Ad accoglierlo saranno PC (Steam, Epic Games, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e Google Stadia – quindi avrete solo l’imbarazzo della scelta, in termini di piattaforme.

Il gioco, vi ricordiamo, avrà un combat system a turni che vi mostrammo da vicino nella nostra video anteprima, con una direzione artistica che richiama l’interfaccia che tutti abbiamo visto (e amato) nel premiatissimo Persona 5.

Anche in queste meccaniche interviene la peculiarità della gestione di presente, passato e futuro: la protagonista può, ad esempio, mandare un nemico nel passato per renderlo meno abile e arrecargli più danni – o magari spostarlo nel futuro in modo che sia anziano e senza forze.

Cris Tales mostra al centro il presente, a sinistra il passato e a destra il futuro

I pre-ordini del titolo sono già aperti (e prevedono anche l’arrivo di un poster ufficiale nelle copie retail, fa sapere il publisher), quindi se siete impazienti potete già muovervi.

Noi di SpazioGames, dal canto nostro, vi terremo informati sulle prossime mosse di quello che potrebbe essere un promettente nuovo esponente dei giochi di ruolo a turni.