Crime Boss Rockay City non sarà il nuovo GTA, ma ha un cast di star

Giorni fa, un sito web chiamato ‘Visit Rockay City‘ era stato reso attivo, con al suo interno un video in loop che anticipava un gioco di cui si sapeva ancora pochissimo.

In molti hanno pensato a qualcosa di simile a GTA V (trovate l’edizione next-gen in sconto su Amazon) sebbene a quanto pare si trattava di qualcosa di estremamente diverso.

I primi indizi, infatti, puntavano a un gioco realizzato tra 505 Games ed Epic Games, dettaglio che lasciava presagire un’interessante collaborazione tra i due colossi dell’industria.

Ora, via social, è stata confermata la lavorazione di Crime Boss Rockay City, un nuovo titolo d’azione con un cast di star a fare da contorno.

Il gioco è descritto come uno sparatutto di rapine, con Chuck Norris, Michael Madsen, Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poiter e il leggendario Vanilla Ice.

Da quello sappiamo, Crime Boss Rockay City arriverà il 28 marzo 2023 su PC e successivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La descrizione ufficiale recita:

Rockay City. Rockay City. Una metropoli fiorente e in fermento, con la sua baia sabbiosa e gli imponenti grattacieli. Ma al di là del glamour è in corso una feroce guerra territoriale…Dopo la scomparsa del precedente boss si è liberato un posto per il nuovo Re di Rockay City – e non sarai solo a lottare per il trono.

Scegli la tua squadra in base ad abilità e competenze e lanciati in pericolose missioni per ottenere soldi, il controllo del territorio e, infine, la corona.