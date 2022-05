Crediti Roblox Robux scontati su Eneba: Approfitta di questo coupon!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC, ma quest’oggi abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti inerenti ai crediti Robux di Roblox, su cui potete risparmiare grazie al codice “ROBUX7” da utilizzare in fase di checkout per ottenere un ulteriore sconto del 7%.

Roblox, MMO pubblicato e sviluppato da Roblox Corporation, è uno dei giochi più popolari degli ultimi anni, nonostante il suo debutto sul mercato risalga addirittura all’ormai lontano 2006. Così come altri prodotti simili, il punto forte del prodotto è quello di dare la possibilità di creare i propri mondi virtuali e interagire con milioni di persone in tutto il mondo.

Roblox è un videogioco free to play disponibile per Microsoft Windows, Xbox One, macOS, iOS e Android che permette di mettere a frutto la propria fantasia, creando con le proprie mani un’ambientazione personalizzata tramite una sorta di cassetta degli attrezzi virtuale, chiamata “Roblox Studio“, ed è stato progettato per divertire utenti di tutte le età. Un aspetto fondamentale dell’economia del titolo è costituito dai crediti Robux, la valuta virtuale impiegata in-game per acquistare nuovi oggetti dal vastissimo catalogo di Roblox.

Se siete delle persone molto creative e volete cimentarvi anche voi nella creazione dei vostri personalissimi mondi virtuali, non vi resta altro che sfruttare le offerte presenti nei siti elencati poco più in basso per ricaricare il vostro account Roblox e divertivi alla grande!

